На ЧМ-2018 подрались «динозавр» и «красавица в кокошнике» (ВИДЕО)

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На матче ЧМ между Швейцарией и Коста-Рикой, который проходил в Нижнем Новгороде, произошла необычная драка между болельщиками.

В рукопашном бою сошлись футбольный фанат в костюме динозавра и бородатый мужчина в сарафане и кокошнике. В итоге стюарды увели с трибун «динозавра», так как правила запрещают носить на стадионе костюмы, скрывающие лицо.

Напомним, матч команд Швейцарии и Коста-Рики завершился со счётом 2:2. Обе сборные выступят в 1/8 финала мундиаля.