В сети появилось видео взрыва на немецком военном корабле

Во время учений у берегов Норвегии ракета взорвалась на палубе фрегата.

Два моряка были ранены, к счастью, не смертельно. В пресс-службе ВМФ Германии сообщили, перед запуском боезапас прошёл испытания, технических дефектов не обнаружили. В причинах произошедшего сейчас разбираются.