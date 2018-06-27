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В сети появилось видео взрыва на немецком военном корабле
Во время учений у берегов Норвегии ракета взорвалась на палубе фрегата.
Два моряка были ранены, к счастью, не смертельно. В пресс-службе ВМФ Германии сообщили, перед запуском боезапас прошёл испытания, технических дефектов не обнаружили. В причинах произошедшего сейчас разбираются.
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Во время учений у берегов Норвегии ракета взорвалась на палубе фрегата.
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