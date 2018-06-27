ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От зарплаты до дивидендов в банке. В Беларуси создали базу данных о доходах населения

28.06.2018 18:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси создали информационную базу данных о доходах граждан. Об этом сегодня сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. По ее словам, сейчас база данных введена в опытную эксплуатацию и производится ее тестирование.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Для обеспечения формирования базы данных о доходах граждан предлагается установить обязанность для организаций и индивидуальных предпринимателей ежеквартально предоставлять сведения о доходах граждан в налоговые органы в электронном виде, начиная с 1 января 2019 года, — пояснила Элла Селицкая.

По ее словам, база будет использоваться для предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, комплексного анализа эффективности предоставляемых гражданам налоговых льгот, а также при выполнении налоговыми органами своих функций по контролю за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет.

Представитель МНС уточнила что созданная база данных имеет широкий спектр применения: она будет использоваться для предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, комплексного анализа эффективности предоставляемых гражданам налоговых льгот, а также при выполнении налоговыми органами своих функций по контролю за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет.

Предварительно решено, что предоставляться данные сведения будут четыре раза в год, каждый отчетный квартал. Эти данные будут включать сведения о всех видах начисленных доходов (зарплата, дивиденды, проценты по банковским депозитам и т.д.) Доходы будут кодироваться в целях определения характера выплат и представления в дальнейшем в Едином расчетном и информационном пространстве (ЕРИП), сообщает «ПраймПресс» со ссылкой на журнал «Налоги Беларуси».

В ЕРИП будут вноситься только те данные, которые необходимы для учета в совокупном доходе семьи для принятия решения о предоставлении безналичной жилищной субсидии. Также будут подаваться сведения о льготах и налоговых вычетах (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные). Информация в налоговые органы будет подаваться в электронном виде. В Министерстве по налогам и сборам полагают, что первые сведения от доходах физлиц налоговые агенты подадут за первый квартал 2019 года.

Создание базы было предусмотрено президентским указом № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий» — для расширения категорий граждан, имеющих право на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу.

Читайте также:
"Деньгами за чернику погасили кредит на квартиру". Как и сколько белорусы зарабатывают на ягодах
Министр труда о повышении пенсионного возраста: «Для мужчины 60 лет — это не возраст»
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас база данных введена в опытную эксплуатацию и производится ее тестирование.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске актриса Дина Корзун представит моноспектакль «Звездный мальчик»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика