От зарплаты до дивидендов в банке. В Беларуси создали базу данных о доходах населения

В Беларуси создали информационную базу данных о доходах граждан. Об этом сегодня сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. По ее словам, сейчас база данных введена в опытную эксплуатацию и производится ее тестирование.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Для обеспечения формирования базы данных о доходах граждан предлагается установить обязанность для организаций и индивидуальных предпринимателей ежеквартально предоставлять сведения о доходах граждан в налоговые органы в электронном виде, начиная с 1 января 2019 года, — пояснила Элла Селицкая.

По ее словам, база будет использоваться для предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, комплексного анализа эффективности предоставляемых гражданам налоговых льгот, а также при выполнении налоговыми органами своих функций по контролю за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет.

Представитель МНС уточнила что созданная база данных имеет широкий спектр применения: она будет использоваться для предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, комплексного анализа эффективности предоставляемых гражданам налоговых льгот, а также при выполнении налоговыми органами своих функций по контролю за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет.

Предварительно решено, что предоставляться данные сведения будут четыре раза в год, каждый отчетный квартал. Эти данные будут включать сведения о всех видах начисленных доходов (зарплата, дивиденды, проценты по банковским депозитам и т.д.) Доходы будут кодироваться в целях определения характера выплат и представления в дальнейшем в Едином расчетном и информационном пространстве (ЕРИП), сообщает «ПраймПресс» со ссылкой на журнал «Налоги Беларуси».

В ЕРИП будут вноситься только те данные, которые необходимы для учета в совокупном доходе семьи для принятия решения о предоставлении безналичной жилищной субсидии. Также будут подаваться сведения о льготах и налоговых вычетах (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные). Информация в налоговые органы будет подаваться в электронном виде. В Министерстве по налогам и сборам полагают, что первые сведения от доходах физлиц налоговые агенты подадут за первый квартал 2019 года.

Создание базы было предусмотрено президентским указом № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий» — для расширения категорий граждан, имеющих право на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу.