Серена Уильямс отказалась сдать допинг-тест

23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс 14 июня у себя дома во Флориде отказалась сдать допинг-тест, который пришел взять у нее представитель Антидопингового агентства США (USADA). Об этом сообщает Deadspin .



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В 8.30 утра офицер не застал экс-первую ракетку мира дома, а когда его впустил ее ассистент, отказался уходить, не проведя тест. Возник конфликт, в результате которого тест проведен не был после того, как Уильямс позвонила главе WTA Стиву Саймону и пожаловалась на нарушение регламента и несправедливое отношение – «агрессивное и предвзятое».

WTA не влияет на исполнение Теннисной антидопинговой программы (TADP) – ею занимаются ITF и национальные антидопинговые агентства, поэтому Саймон дал контакт Уильямс главе USADA Трэвису Тайгарту, позднее в разговоре с Deadspin подчеркнув, что звонки от теннисисток по вопросам допинг-контроля «не редкость».

USADA отказывается считать свою работу с Уильямс «агрессивной и предвзятой», несмотря на то, что проверяет ее гораздо чаще соотечественников (в этом году пять раз, не считая 14 июня. Из остальных американских теннисисток топ-70 за этот же период только одну проверяли больше одного раза – Винус Уильямс). Организация подчеркнула, что имеет право проверять любого игрока с любой регулярностью на свое усмотрение (зависит от большого ряда факторов).

Не сданный Уильямс тест не считается нарушением правила о сообщении игроками своего местонахождения каждый день в году в течение часа (за год без последствий допускается два таких нарушения), поскольку это был тип проверки, под него не подпадающий (без предварительного звонка).