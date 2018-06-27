Канадца наказали за 24 жены и 149 детей

В июле 2017 года мужчину признали виновным в обладании 24 женами, а его зятя, 53-летнего Джеймса Олера (James Oler), — в браке сразу с пятью женщинами.





Блэкмора приговорили к шестимесячному домашнему аресту, в рамках которого он сможет ходить на работу и обращаться к врачу в случае необходимости. Олеру избрали ту же меру пресечения, однако только на три месяца. Старшему канадцу предстоит 150 часов общественных работ, а младшему — 75. Также они обязаны 12 месяцев регулярно отмечаться в полицейском участке.





Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей

Судья Шери Энн Донегэн (Sheri Ann Donegan) отметила, что, хотя оба мужчины трудолюбивы и в остальном полностью соблюдают закон, она не могла их помиловать, так как некоторым из их жен едва исполнилось 15 лет на момент заключения брака. «Он дал понять, что никакое наказание не изменит его религиозных взглядов. Он не

раскаялся и не собирается», — добавила она. Сообщается, что у Блэкмора 149 детей.









В прошлом мужчины были епископами раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). Олер и Блэкмор живут в поселении Баунтифул — общине, основанной в 1946 году и объединяющей 1,5 тысячи сторонников полигамии. Они сами добывают себе еду, экономика коммуны построена на принципе натурального обмена.





В зале суда присутствовали десятки сторонников Блэкмора, некоторые из них разрыдались, когда услышали приговор. Максимальное наказание за многоженство в Канаде — пять лет тюремного заключения.



