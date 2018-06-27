В Минске актриса Дина Корзун представит моноспектакль «Звездный мальчик»





Кадр из фильма "Страна глухих"

Это семейный спектакль, куда можно пойти с детьми от 12 лет.





— История современная и живая. Во время работы над спектаклем было полезно подробно рассмотреть причинно-следственную связь всех событий и увидеть глубоко скрытую борьбу добра и зла, где поле боя — сердце человека. Каждую секунду мы с вами делаем выбор, даже не замечая этого. Каждая наша мысль, слово и поступок имеют ценность. Я и моя коллега, музыкант Шолпан Шарбакова, будем счастливы поделиться с вами силой Слова, Музыки и теплом наших сердец, — отметила Д. Корзун.





Посещение спектакля подарит много эмоций. Д. Корзун успеет перевоплотиться во всех героев сказки, заставит заглянуть в себя и почувствовать, как в груди загорается лучик надежды.





Премьера моноспектакля состоялась в Москве в 2016 году — в пользу фонда «Подари жизнь», соучредителем которого, вместе с Чулпан Хаматовой, Дина является уже более десяти лет.





Справочно





Дина Корзун получила известность после съемок в фильме В. Тодоровского «Страна глухих» (1999 год — премия «Ника» за лучшую женскую роль глухонемой танцовщицы). Актриса снялась более чем в 20 фильмах по всему миру и получила множества российских и международных кинопремий. В настоящее время живет в Лондоне.



