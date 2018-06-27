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В Минске актриса Дина Корзун представит моноспектакль «Звездный мальчик»

28.06.2018 18:15 — Разное | Партизан  
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Моноспектакль по мотивам произведения Оскара Уайльда «Звездный мальчик» представит актриса Дина Корзун на сцене Республиканского театра белорусской драматургии 2 июля, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в учреждении культуры.


Кадр  из фильма "Страна глухих"
Это семейный спектакль, куда можно пойти с детьми от 12 лет.

— История современная и живая. Во время работы над спектаклем было полезно подробно рассмотреть причинно-следственную связь всех событий и увидеть глубоко скрытую борьбу добра и зла, где поле боя — сердце человека. Каждую секунду мы с вами делаем выбор, даже не замечая этого. Каждая наша мысль, слово и поступок имеют ценность. Я и моя коллега, музыкант Шолпан Шарбакова, будем счастливы поделиться с вами силой Слова, Музыки и теплом наших сердец, — отметила Д. Корзун.

Посещение спектакля подарит много эмоций. Д. Корзун успеет перевоплотиться во всех героев сказки, заставит заглянуть в себя и почувствовать, как в груди загорается лучик надежды.

Премьера моноспектакля состоялась в Москве в 2016 году — в пользу фонда «Подари жизнь», соучредителем которого, вместе с Чулпан Хаматовой, Дина является уже более десяти лет.

Справочно

Дина Корзун получила известность после съемок в фильме В. Тодоровского «Страна глухих» (1999 год — премия «Ника» за лучшую женскую роль глухонемой танцовщицы). Актриса снялась более чем в 20 фильмах по всему миру и получила множества российских и международных кинопремий. В настоящее время живет в Лондоне.


 
Теги: Минск
 
 
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Моноспектакль по мотивам произведения Оскара Уайльда «Звездный мальчик» представит актриса Дина Корзун на сцене Республиканского театра белорусской...
 
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