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Президент Австрии уже в Минске
Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен прибыл с визитом в Беларусь. Самолет австрийского лидера совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. Этим же рейсом в белорусскую столицу прибыл и экс-президент Австрии Хайнц Фишер.
Высоких гостей с их супругами в аэропорту встретил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает
Александр Ван дер Беллен
Напомним, 29 июня ожидается участие Александра Ван дер Беллена и Хайнца Фишера в митинге-реквиеме, посвященном памяти жертв нацизма, на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец". В мероприятии примет участие Александр Лукашенко, а также Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и другие зарубежные гости из разных стран.
У Лукашенко с Федеральным президентом Австрии, как и с президентом Германии запланированы отдельные встречи.
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Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен прибыл с визитом в Беларусь. Самолет австрийского лидера совершил посадку в Национальном аэропорту Минск....
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