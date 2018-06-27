Президент Австрии уже в Минске

БелТА . Высоких гостей с их супругами в аэропорту встретил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает









Александр Ван дер Беллен





Напомним, 29 июня ожидается участие Александра Ван дер Беллена и Хайнца Фишера в митинге-реквиеме, посвященном памяти жертв нацизма, на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец". В мероприятии примет участие Александр Лукашенко, а также Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и другие зарубежные гости из разных стран.





У Лукашенко с Федеральным президентом Австрии, как и с президентом Германии запланированы отдельные встречи.



