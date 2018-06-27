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Неуловимые белоруски: в Польше 3 месяца искали воров продуктов из гипермаркета

28.06.2018 17:40 — Разное | Партизан  
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Группа белорусских женщин крала продукты из магазинов Бедронка в Белостоке и 3 месяца оставалась неуловимой.

С 27 марта по 2 мая 2018 года 4 женщины украли из двух магазинов Бедронка в Белостоке продукты на общую сумму 800 злотых (чуть больше 200$). Факты кражи зафиксировали камеры наблюдения, находившиеся в торговых объектах.

Полиция располагала сведениями о том, что похитительницы хорошо разговаривают по-русски, поэтому фото с камер разослали в пункты пропуска на границу.


Почти 2 месяца «банда» оставалась неуловимой, пока в понедельник 25 июня 2 женщины не рискнули съездить вновь в Польшу. Сотрудники польской пограничной службы в пункте пропуска Бобровники (сопредельный в Беларуси Берестовица) при попытке въезда в Польшу идентифицировали двух гражданок Беларуси и передали их полиции.

Под грузом улик белоруски сознались в преступлении и поделились информацией в отношении других участниц группы, коими оказались две другие подруги из Беларуси, пишет euroby.info

 
 
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Группа белорусских женщин крала продукты из магазинов Бедронка в Белостоке и 3 месяца оставалась неуловимой.
 
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