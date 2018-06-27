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Вулкан Сьерра-Негра начал извергаться на Галапагосах
Власти Эквадора объявили экстренную эвакуацию.
Свои дома покинули сотни людей, которые живут в зоне бедствия. Туристов в опасные районы не пускают. Сейсмологи сообщили: вулкан проснулся после серии землетрясений магнитудой более четырех с половиной. Потоки лавы возле кратера уже превращаются в настоящие реки. Тем не менее, сообщений о разрушениях пока не поступало.
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Власти Эквадора объявили экстренную эвакуацию.
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