Вулкан Сьерра-Негра начал извергаться на Галапагосах

Власти Эквадора объявили экстренную эвакуацию.

Свои дома покинули сотни людей, которые живут в зоне бедствия. Туристов в опасные районы не пускают. Сейсмологи сообщили: вулкан проснулся после серии землетрясений магнитудой более четырех с половиной. Потоки лавы возле кратера уже превращаются в настоящие реки. Тем не менее, сообщений о разрушениях пока не поступало.