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В календарь от Google добавили «отпускные» функции
В очередном обновлении Google Calendar разработчики сделали упор на «цифровое благополучие» и внедрили функции, которые помогают не отвлекаться от отдыха,
Новинка называется Out of Office и позволяет пользователям отметить в календаре период отпуска. Все приглашения на встречи, запланированные на это время, получат автоматический отказ от системы. К этому уведомлению будет приложено пояснение, что сотрудник находится на отдыхе.
В «Календаре» также появилась возможность отметить рабочие часы для каждого дня в отдельности. В случае получения приглашения на рабочее событие в нерабочее время система автоматически уведомит отправителя о нестыковке.
Первыми обновление получат пользователи G Suite, после чего оно станет доступно всем пользователям приложения.
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В очередном обновлении Google Calendar разработчики сделали упор на «цифровое благополучие» и внедрили функции, которые помогают не отвлекаться от отдыха, пишет Engadget. ...
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