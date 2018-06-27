В календарь от Google добавили «отпускные» функции

В очередном обновлении Google Calendar разработчики сделали упор на «цифровое благополучие» и внедрили функции, которые помогают не отвлекаться от отдыха, пишет Engadget.





Новинка называется Out of Office и позволяет пользователям отметить в календаре период отпуска. Все приглашения на встречи, запланированные на это время, получат автоматический отказ от системы. К этому уведомлению будет приложено пояснение, что сотрудник находится на отдыхе.

В «Календаре» также появилась возможность отметить рабочие часы для каждого дня в отдельности. В случае получения приглашения на рабочее событие в нерабочее время система автоматически уведомит отправителя о нестыковке.

Первыми обновление получат пользователи G Suite, после чего оно станет доступно всем пользователям приложения.