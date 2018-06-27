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Массовые протесты проходят в Париже
Вновь неспокойно в Париже: там проходят массовые протесты. Люди возмущены реформами в социальной политике.
Их инициировал Эммануэль Макрон. Накануне французский лидер подписал документ, который изменил статус железнодорожников. Он лишил их многих привилегий. В частности, досрочного выхода на пенсию. Манифестанты требуют отменить законопроект. Митинг уже перерос в беспорядки – протестующие начали крушить витрины. В дело вмешалась полиция.
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Вновь неспокойно в Париже: там проходят массовые протесты. Люди возмущены реформами в социальной политике.
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