Праздничное мероприятие, посвященное Дню освобождения Быховщины от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, прошло у мемориального комплекса «Лудчицкая высота».
Алеся МУХАЧЕВА.
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День освобождения Быховщины от немецко-фашистских захватчиков отпраздновали на «Лудчицкой высоте» (фотоотчет)
28.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья
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День освобождения Быховщины от немецко-фашистских захватчиков отпраздновали на «Лудчицкой высоте» (фотоотчет)
Праздничное мероприятие, посвященное Дню освобождения Быховщины от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, прошло у мемориального...
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