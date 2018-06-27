Путин с Роналдо и Инфантино сыграли в футбол на Красной площади

Владимир Путин и президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино посетили парк футбола чемпионата мира - 2018 на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба президента России.



Фото: kremlin.ru

Глава Российского государства и президент ФИФА осмотрели спортивно-развлекательные площадки парка, посетили павильон, где выставлен кубок чемпионата — главный трофей мирового первенства.

Владимир Путин и Джанни Инфантино дали старт дружескому матчу с участием легенд мирового футбола (победителей ЧМ-2010 в составе сборной Испании — вратаря Икера Касильяса и защитника Карлеса Пуйоля, а также бывших игроков сборной России Алексея Смертина и Дмитрия Булыкина) и юных игроков футбольного клуба «Тотем», в состав которого входят воспитанники детского дома № 1 города Красноярска. Тренерами смешанных команд выступили бразилец Роналдо (чемпион мира 1994 и 2002 годов) и немец Лотар Маттеус (чемпион мира 1990 года).



Фото: kremlin.ru

Как отмечает «Газета.ru» , Джанни Инфантино и Владимир Путин также поиграли с мячом. Президенты встали в нескольких шагах от ворот с механическим вратарем и сделали по удару, забив два гола. Позже Путин и Инфантино вышли на импровизированное поле и провели ультракороткий матч — Инфантино сделал пас Путину, тот пробежал с мячом и атаковал ворота. Теперь уже настоящий вратарь успешно отбил нападение президента.

— Перепасовка, и вот сейчас удар по воротам… и… замечательный прыжок голкипера, — сообщил комментатор за кадром.













Это уже не первый раз, когда Путина видят с футбольным инвентарем: в ноябре 2016 года он уже встречался с Инфантино в Кремле и фотографировался с мячом.

Парк футбола чемпионата мира - 2018 уже побывал в городах, принимающих матчи мирового первенства, а с 21 июня и до завершения мундиаля он открыт для посетителей в Москве. На его территории проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе. Болельщики могут поучаствовать в мультимедийных викторинах и попробовать свои силы на тематических аттракционах.