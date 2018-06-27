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Британский принц Уильям в ходе исторического визита в Израиль посетил Иерусалим
Он помолился у Стены Плача, и, согласно обычаю, оставил записку в древней еврейской святыне.
Также сообщается, что представитель королевской семьи побывал на могиле своей пробабушки принцессы Элис. В годы войны во время нацистской оккупации Греции она спасала евреев. А после смерти была похоронена в русской православной церкви в Иерусалиме.
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Он помолился у Стены Плача, и, согласно обычаю, оставил записку в древней еврейской святыне.
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