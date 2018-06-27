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Белоруска Арина Соболенко продолжает успешное выступление на турнире в Истборне
Наша теннисистка – уже в полуфинале. Сегодня Соболенко встречалась с Каролиной Плишковой из Чехии (она седьмая ракетка мира).
Первый сет выиграла белоруска – 6:3. Во втором сильнее была соперница – 6:2. В решающей партии Соболенко уступала Плишковой, но всё же смогла переломить ход встречи и победить на тай-брейке – 7:6. Соперницей белоруски в полуфинале станет Агнешка Радваньска из Польши – они сыграют завтра.
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Наша теннисистка – уже в полуфинале. Сегодня Соболенко встречалась с Каролиной Плишковой из Чехии (она седьмая ракетка мира).
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