​Белоруска Арина Соболенко продолжает успешное выступление на турнире в Истборне

Наша теннисистка – уже в полуфинале. Сегодня Соболенко встречалась с Каролиной Плишковой из Чехии (она седьмая ракетка мира).

Первый сет выиграла белоруска – 6:3. Во втором сильнее была соперница – 6:2. В решающей партии Соболенко уступала Плишковой, но всё же смогла переломить ход встречи и победить на тай-брейке – 7:6. Соперницей белоруски в полуфинале станет Агнешка Радваньска из Польши – они сыграют завтра.