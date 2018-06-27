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Представители Евразийского экономического союза подписали знаковое соглашение с Вьетнамом

28.06.2018 19:05 — Разное | ОНТ  
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Сообщение из Брюсселя. Там сегодня представители Евразийского экономического союза подписали знаковое соглашение с Вьетнамом. Оно должно ещё больше упростить торговлю между Европой и Азией. Без таможенных барьеров.

Консолидированную позицию стран ЕАЭС представил глава белорусской таможни Юрий Сенько. Белорусская и вьетнамская делегации участвуют в очередной сессии Всемирной таможенной организации, которая в эти дни проходит в её брюссельской штаб-квартире. Встреча на полях ВТО позволила обсудить и двусторонние отношения. Подписанный протокол сначала в экспериментальном, а затем и в регулярном режиме, позволит странам ЕАЭС и Вьетнаму значительно упростить таможенные процедуры, ускорить пропуск товаров через границы и усилить контроль за контрабандой.

Вьетнам стал первым, с кем пять стран Евразийского экономического союза (Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан) заключили соглашение о зоне свободной торговли. За полтора года с начала работы отмечается увеличение товарооборота в общем объёме и с каждым государством в отдельности. 

 
 
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​Сообщение из Брюсселя. Там сегодня представители Евразийского экономического союза подписали знаковое соглашение с Вьетнамом. Оно должно ещё больше упростить...
 
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