Миграционный кризис – главная тема саммита ЕС в Брюсселе

Сегодня в столице Евросоюза проходит саммита ЕС. Главная тема миграционный кризис.

Канцлер Австрии предложил его решение – высаживать беженцев ещё до прибытия в Европу. Речь не о том, чтобы вообще не впускать нелегалов, спасённых в море. Можно размещать их на так называемых платформах в третьих странах. А уже там определять, кто может получить официальный статус беженца. Премьер Бельгии – серьёзнее защищать границы и сотрудничать с африканскими странами при поддержке ООН. Все участники саммита едины в одном: нужно лучше координировать действия между странами.