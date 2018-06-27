ЧМ-2018: Колумбия и Япония вышли в плей-офф

Сборная Колумбии обыграла команду Сенегала в матче группового этапа ЧМ по футболу в России и вышла в 1/8 финала.

Встреча группы Н, которая проходила на стадионе в Самаре, завершилась со счётом 1:0. Мяч на 74-й минуте забил Йерри Мина.

В параллельном поединке сборная Японии проиграла Польше, но смогла пробиться в плей-офф. Единственный гол этого матча на 59-й минуте забил Ян Беднарек.