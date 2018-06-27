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ЧМ-2018: Колумбия и Япония вышли в плей-офф
Сборная Колумбии обыграла команду Сенегала в матче группового этапа ЧМ по футболу в России и вышла в 1/8 финала.
Встреча группы Н, которая проходила на стадионе в Самаре, завершилась со счётом 1:0. Мяч на 74-й минуте забил Йерри Мина.
В параллельном поединке сборная Японии проиграла Польше, но смогла пробиться в плей-офф. Единственный гол этого матча на 59-й минуте забил Ян Беднарек.
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Сборная Колумбии обыграла команду Сенегала в матче группового этапа ЧМ по футболу в России и вышли в 1/8 финала.
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