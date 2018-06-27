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Места для отдыха привели в порядок. Во всех водоёмах Минской области можно купаться без ущерба для здоровья

28.06.2018 18:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Во всех водоемах Минской области можно плавать без ущерба для здоровья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты Минского областного центра гигиены и эпидемиологии еженедельно исследуют пробы воды из рек и озер.

И все объекты общественного отдыха соответствуют нормам. Так, в Пуховичском районе доступны для купания шесть рекреационных зон. Ранее под вопросом был отдых на озере Михайловское. Но сейчас запрета не существует.

Места для отдыха привели в порядок. Во всех водоёмах Минской области можно купаться без ущерба для здоровья

Елена Пархимчик, главный государственный санитарный врач Пуховичского района:
Перед началом сезона специалисты Центра гигиены выдали рекомендации с целью приведения всех мест отдыха в соответствие с требованиями санитарных норм и правил. На сегодняшний день все эти рекомендации выполнены в полном объеме.

В мае также специалисты Центра гигиены провели акарицидную обработку всех прибрежных зон с целью безопасного отдыха населения.

Комплексная оценка данных лабораторного контроля, эпидемической ситуации в районе, а также санитарно-технического состояния и содержания мест отдыха позволяет их эксплуатировать без ограничений.

Места для отдыха привели в порядок. Во всех водоёмах Минской области можно купаться без ущерба для здоровья

Кстати, внимание обращают не только на состояние воды. Соответствовать нормам должны и территории пляжей. Так, около рек и озер обязательно должны быть уборные и места для переодевания.

В Минской области более 40 зон рекреации не пригодны для отдыха.

 
 
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Новости Беларуси. Во всех водоемах Минской области можно плавать без ущерба для здоровья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты Минского областного...
 
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