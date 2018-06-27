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Пресечь кражи имущества, семейное насилие и пьянство на рабочем месте. Какие темы обсудили на заседании Миноблисполкома 28 июня

28.06.2018 18:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За несколько месяцев 2018 года специалистам удалось снизить уровень преступности в области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пресечь кражи имущества, семейное насилие и пьянство на рабочем месте. Какие темы обсудили на заседании Миноблисполкома 28 июня

Так, количество краж уменьшилось на 15 %. Но, тем не менее, есть и вопросы, которые требуют доработки. Например, предупреждение пьянства, семейного насилия и взаимодействие с другими субъектами профилактики.

Особое внимание на заседании уделили проблеме материального обеспечения самих участковых инспекторов. А именно – проживание работников на закрепленных участках, что поможет повысить своевременность и эффективность реагирования.

Пресечь кражи имущества, семейное насилие и пьянство на рабочем месте. Какие темы обсудили на заседании Миноблисполкома 28 июня

Александр Кисель, начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома:
Хотим поднять вопрос взаимодействия с субъектами профилактики по предупреждению краж имущества всех форм собственности, в первую очередь, в агропромышленном комплексе.

Опять же, вопрос профилактики пьянства, алкоголизма для того, чтобы не допускать нарушения директивных требований главы государства, чтобы пресекать факты распития на рабочем месте. Хотим поднять вопрос, чтобы сами руководители более несли ответственность за данные правонарушения.

Большое значение на сегодняшний день, в том числе после выступления главы государства, придаем профилактике семейного насилия.

Сегодня в Минской области насчитывается около 470 участковых инспекторов. Средняя нагрузка на каждого из них – почти 3000 жителей.

Пресечь кражи имущества, семейное насилие и пьянство на рабочем месте. Какие темы обсудили на заседании Миноблисполкома 28 июня

 
 
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Новости Беларуси. За несколько месяцев 2018 года специалистам удалось снизить уровень преступности в области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так,...
 
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