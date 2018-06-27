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«Сваты-7»: звезда сериала раскрыла неожиданные подробности

28.06.2018 17:56 — Разное | СТВ  
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Главная звезда сериала «Сваты-7» Людмила Артемьева рассказала о своей героине Ольге.

Рассуждения актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Людмила Артемьева отметила, что судьба Ольги никак не связана с ее личной жизнью – они совершенно непохожи.

Людмила Артемьева, актриса:
Когда меня спрашивают о характере моей героини в «Сватах», то я не придумываю никаких оправданий. И я, и зритель понимаем, что характер Ольги не очень прост, что без этого не было бы «изюминки» в сериале. За всем этим защитным барьером, который окружает Ольгу, скрывается милая и отзывчивая женщина, которая любит свою семью и близких. Судьба моей героини в сериале никак не связана с судьбой моей личной жизни, – я совершенно другая.

«Сваты-7»: звезда сериала раскрыла неожиданные подробности
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Людмила Артемьева периодически публикует фото из сериала и рассказывает о том, что это ее «самая любимая киносемья».

Людмила Артемьева, актриса:
Для меня «Сваты» – семейный проект. Находясь во всей этой душевной и семейной атмосфере, можно забыть о всех своих проблемах. Всегда приятно осознавать, что эта семья, хоть и телевизионная, тебя поддержит, выслушает, поймёт и всегда поможет.

«Сваты-7»: звезда сериала раскрыла неожиданные подробности
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

В конце июня 2018 года актриса опубликовала фото со съемок седьмого сезона комедийного сериала и отметила, что над проектом работает команда, которая уже стала за время съемок родной.

«Моя самая любимая телевизионная семья. Самая лучшая команда, которая стала родной. Общее фото со съёмок «Сваты». Ждёте новый сезон?»

Александр Феклистов о съёмках сериала «Сваты-7» в Беларуси: «Сюжет гуляет. Видите, я окольцован уже»

«Сваты-7»: звезда сериала раскрыла неожиданные подробности
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva. Архивное фото

Поклонники в один голос ответили актрисе в комментариях, что с нетерпением ожидают выхода сериала на экраны, потому что старые эпизоды они видели уже миллион раз.

«Сваты-7»: звезда сериала раскрыла неожиданные подробности
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva. Архивное фото

«Ждем с нетерпением! Самый лучший и позитивный сериал. Каждая серия уже «затерта» от многочисленных просмотров. Это как настольная книга… Хочется перечитывать и перечитывать... Не было ни одной недели, чтобы наша семья не посмотрела хотя бы один сезон… Снова и снова. Очень ждем нового сезона».

В конце июня актриса Татьяна Кравченко также поделилась фото со съемок.

«Сваты-7»: звезда сериала раскрыла неожиданные подробности
Фото: instagram.com/tat_kravchenko

Старт съемок нового сезона сватов была дан в июле 2017 года. Большая часть съемок проходила в Беларуси. Авторы рассказывали, что в сезоне будет 16 эпизодов.

Как проходят съемки сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки (читать далее). 

 
 
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Главная звезда сериала «Сваты-7» Людмила Артемьева рассказала о своей героине Ольге. Рассуждения актриса опубликовала на своей странице в Instagram. Людмила...
 
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