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«Сваты-7»: звезда сериала раскрыла неожиданные подробности
Главная звезда сериала «Сваты-7» Людмила Артемьева рассказала о своей героине Ольге.
Рассуждения актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
Людмила Артемьева отметила, что судьба Ольги никак не связана с ее личной жизнью – они совершенно непохожи.
Людмила Артемьева, актриса:
Людмила Артемьева периодически публикует фото из сериала и рассказывает о том, что это ее «самая любимая киносемья».
Людмила Артемьева, актриса:
В конце июня 2018 года актриса опубликовала фото со съемок седьмого сезона комедийного сериала и отметила, что над проектом работает команда, которая уже стала за время съемок родной.
«Моя самая любимая телевизионная семья. Самая лучшая команда, которая стала родной. Общее фото со съёмок «Сваты». Ждёте новый сезон?»
Поклонники в один голос ответили актрисе в комментариях, что с нетерпением ожидают выхода сериала на экраны, потому что старые эпизоды они видели уже миллион раз.
«Ждем с нетерпением! Самый лучший и позитивный сериал. Каждая серия уже «затерта» от многочисленных просмотров. Это как настольная книга… Хочется перечитывать и перечитывать... Не было ни одной недели, чтобы наша семья не посмотрела хотя бы один сезон… Снова и снова. Очень ждем нового сезона».
В конце июня актриса Татьяна Кравченко также поделилась фото со съемок.
Старт съемок нового сезона сватов была дан в июле 2017 года. Большая часть съемок проходила в Беларуси. Авторы рассказывали, что в сезоне будет 16 эпизодов.
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Главная звезда сериала «Сваты-7» Людмила Артемьева рассказала о своей героине Ольге. Рассуждения актриса опубликовала на своей странице в Instagram. Людмила...
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