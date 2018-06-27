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Брестский судья получил срок за неправосудное решение. Он помогал жене в незаконной сделке
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Иногда в Беларуси наказывают судей за «вынесение заведомо неправосудного решения». Правда, пока что это касается дела, связанного с недвижимостью,
А вот его жене дали в два раза больше: по совокупности преступлений она получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией всего имущества. Женщину признали виновной в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере, покушении на мошенничество и пособничестве в вынесении заведомо неправосудного решения.
В пользу двух потерпевших с супругов взыскали по семь тысяч рублей компенсации морального вреда. В генпрократуре суть этого дела не раскрыли. Приговор вступил в законную силу.
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