ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польша перед вылетом домой одержала первую победу на ЧМ в России

28.06.2018 19:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Партнер проекта

Сборная Польши одержала первую победу на нынешнем чемпионате мира, обыграв 28 июня в Волгограде команду Японии (1:0) в заключительном туре групповой стадии мундиаля.

Сборная Польши открыла счет на 59-й минуте, когда после подачи Рафала Кужавы со «стандарта» всех опередил Ян Беднарек, с ходу ногой переправив мяч в сетку.


Фото: Reuters

Когда в параллельном матче группы «H» колумбийцы забили Сенегалу, сложилась такая ситуация, что Японию для выхода в плей-офф устраивало поражение с минимальным счетом. У японцев и сенегальцев при равном количестве набранных очков оказалась одинаковая разница мячей, и при окончательном распределении мест в таблице вступал в действие пункт «фэйр плей». И по этому показателю нахватавшие желтых карточек сенегальцы уступали японцам.

И пока Сенегал пытался отыграться в поединке с колумбийцами, японцы дали молчаливое согласие на минимальное поражение и практически не шли в атаку, стараясь аккуратно действовать и в обороне, чтобы избежать предупреждений.

Поляки, досрочно утратившие шансы на выход в плей-офф, вели в счете и тоже особо не стремились в атаку, пытаясь удержать победу, которая стала для них первой на нынешнем мундиале, но не позволила даже подняться с последнего места в группе. В конце поединка команды под свист трибун откровенно безынициативно катали мяч по газону.

Таким образом, в 1/8 финала от группы «H» выходят Колумбия и Япония, Сенегал и Польша отправляются домой.

Партнер проекта:


Kia Motors является официальным спонсором чемпионата мира по футболу. Болей за свою любимую команду, наслаждайся яркой игрой и запускай волну вместе с Kia! www.kia.by.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Польши одержала первую победу на нынешнем чемпионате мира, обыграв 28 июня в Волгограде команду Польши.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборные Колумбии и Японии вышли в плей-офф ЧМ-2018 по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика