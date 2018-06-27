Польша перед вылетом домой одержала первую победу на ЧМ в России

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Сборная Польши одержала первую победу на нынешнем чемпионате мира, обыграв 28 июня в Волгограде команду Японии (1:0) в заключительном туре групповой стадии мундиаля.

Сборная Польши открыла счет на 59-й минуте, когда после подачи Рафала Кужавы со «стандарта» всех опередил Ян Беднарек, с ходу ногой переправив мяч в сетку.



Фото: Reuters

Когда в параллельном матче группы «H» колумбийцы забили Сенегалу, сложилась такая ситуация, что Японию для выхода в плей-офф устраивало поражение с минимальным счетом. У японцев и сенегальцев при равном количестве набранных очков оказалась одинаковая разница мячей, и при окончательном распределении мест в таблице вступал в действие пункт «фэйр плей». И по этому показателю нахватавшие желтых карточек сенегальцы уступали японцам.

И пока Сенегал пытался отыграться в поединке с колумбийцами, японцы дали молчаливое согласие на минимальное поражение и практически не шли в атаку, стараясь аккуратно действовать и в обороне, чтобы избежать предупреждений.

Поляки, досрочно утратившие шансы на выход в плей-офф, вели в счете и тоже особо не стремились в атаку, пытаясь удержать победу, которая стала для них первой на нынешнем мундиале, но не позволила даже подняться с последнего места в группе. В конце поединка команды под свист трибун откровенно безынициативно катали мяч по газону.

Таким образом, в 1/8 финала от группы «H» выходят Колумбия и Япония, Сенегал и Польша отправляются домой.

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