Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) заявил, что альянс не желает развязывания новой "холодной войны" и гонки вооружений.

Комментируя сообщение о предстоящей 16 июля встрече президентов США и России в Хельсинки, он заявил в интервью телерадиокомпании Финляндии Yle, что не желает спекулировать на тему возможных конкретных результатов саммита.

"Это дело, на котором не хочу спекулировать. Линия НАТО такова, что мы желаем диалога с Россией. Мы не желаем новой холодной войны или гонки вооружений", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Он позитивно оценил тот факт, что встреча пройдет в Хельсинки.

"Это хорошо. Это означает, что Финляндия играет такую роль, что она может организовать такую встречу", - сказал генсек НАТО.