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Магазины обяжут указывать цены товара за литр и килограмм

28.06.2018 19:35 — Разное | Tut.by  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси закрепит норму об указании цены товара за литр и килограмм законодательно, сообщила журналистам начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Виолетта Брезовская, передает БЕЛТА.

Пока это требование носит рекомендательный характер.

«На финальной стадии находится проект о внесении изменений в правила продажи (Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания. — ред). В соответствии с ним предусматривается обязанность продавцов указывать на ценнике кроме стоимости товара стоимость за килограмм либо за литр, если вес продукта не равен килограмму (литру). Это сделано для того, чтобы потребителю было легче определиться в виду того, что в магазинах представлен большой ассортимент продукции различного веса и стоимости», — отметила Виолетта Брезовская.

Обновленные правила начнут действовать через три месяца после официального опубликования. «Если они будут приняты в ближайшие несколько месяцев, возможно, к концу осени норма вступит в силу», — сказала представитель МАРТ.

По словам Виолетты Брезовской, в настоящее время все больше производителей стали выпускать товары, вес которых не кратен единице. Речь идет о крупах, молочных продуктах, подсолнечном масле.

Как сообщалось ранее, в целях создания для потребителей более комфортных условий для сравнения цен на товары непосредственно в местах их продажи, а также обеспечения максимальной защиты их прав МАРТ рекомендовал с 1 июля 2017 года субъектам, осуществляющим торговлю пищевыми продуктами, номинальное количество которых не равно значению 1 кг (л), в торговых объектах (за исключением осуществления торговли в киосках, при разносной, развозной торговле, через торговые автоматы, на торговых местах на рынках, на ярмарках, аукционах) при указании на ценниках, в рекламе, каталогах, информации о цене пищевых продуктов за единицу товара (за исключением штучных пищевых продуктов, алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, а также товаров в определенном наборе (комплект товаров)) указывать дополнительно цену товара за 100 г (мл), 1 кг (л).

Для продуктов, номинальное количество которых не превышает 250 г (мл) включительно, необходимо указывать цену единицы товара за 100 г (мл); для остальных — за 1 кг (л). Для продуктов, находящихся в жидкой среде, указывается цена единицы товара для показателя «номинальная масса основного продукта в упаковке без жидкости», если производителем на упаковке такой показатель указан.

Что касается оформления ценников, то цена товара на ценнике за 100 г (мл), 1 кг (л) размещается под ценой товара за единицу с размером шрифта, меньшим относительно цены за единицу товара.

При предоставлении скидок, цена единицы товара за 100 г (мл), 1 кг (л) рассчитывается, как правило, к цене со скидкой и размещается под ценой товара за единицу.

 
 
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