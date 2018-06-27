Прогноз погоды на 29 июня

На большей части страны сохраняется сухая погода, лишь в отдельных районах Гомельской и Брестской областей прошли небольшие дожди. При этом ощутимо потеплело, среднесуточная температура на 2-5 градусов выше климатической нормы.

Антициклон, который принёс нам потепление, к сожалению, покидает страну. Завтра днём Беларусь окажется в зоне влияния атмосферного фронта, вслед за которым начнёт поступать холодный скандинавский воздух. Похолодание будет сопровождаться дождями и порывистым ветром.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днём на большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах –грозы. Ветер северо-восточный, днём с переходом на северо-западный умеренный, временами порывистый. Ночью и утром от 13 до 19 тепла. А вот днём будет довольно жарко – до плюс 30. В столице 26-28 тепла. Атмосферное давление будет падать.

В последний день июня погода не порадует нас теплом.В субботу ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах Гомельской и Могилёвской областей возможны сильные осадки с грозами. Ветер – северный умеренный, местами сильный порывистый. Температура ночью от +9 – по северо-западу, до +18 – по юго-востоку страны. Не намного теплее будет и днём – не больше 19 градусов выше ноля.

И немного метеорекордов. Самым жарким этот день был в 63 году в Бресте – +33. А самая холодная ночь была зафиксирована также в Брестской области в 78. Всего один градус выше ноля. Самые сильные дожди прошли 28 июня 1983. В Лынтупах Витебской области выпало 54 мм осадков или 54 литра воды на квадратный метр.

В народном календаре сегодня день святого Фита. Говорили – дождь на Фита – плохо для жита. Считалось, что к 28 июля надо было полностью завершить посев. Посеянное после этого дня уже не вырастет, урожая не даст. Большие росы – к плодородию, а туманы – к дождю. Много комаров –также примета, что скоро установится ненастная погода.