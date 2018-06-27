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Фигуранты дела Коржича признали фактическую сторону предъявленного обвинения

28.06.2018 19:40 — Разное | БелТА  
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Фигуранты дела Коржича признали фактическую сторону предъявленного обвинения
Фото из архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуранты дела Коржича признали фактическую сторону предъявленного обвинения. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обвиняемые признали фактическую сторону предъявленного обвинения, хотя утверждают, что не имели умысла на такие тяжкие последствия. То есть они полагают, что не виновны в самоубийстве рядового Коржича", - пояснил Иван Носкевич.

Председатель СК рассказал, что все ходатайства, заявленные потерпевшей, матерью погибшего солдата, удовлетворены в полном объеме. В том числе была проведена эксгумация тела, назначена повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза. "Она подтвердила выводы первоначальной экспертизы, в частности о том, что на теле умершего каких-либо иных телесных повреждений, не связанных с самоповешением не имеется", - сказал Иван Носкевич.

Следственным комитетом выполнены требования ст.262 Уголовно-процессуального кодекса. В связи с окончанием расследования прокурору передано уголовное дело по обвинению троих военнослужащих 72-го учебного центра, сержантов, в совершении ряда преступлений, в том числе повлекших тяжкие последствия, а именно самоубийство рядового Коржича.

"Троим обвиняемым вменяется превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, получение взятки, повторное получение взятки, а также совершение кражи", - добавил Иван Носкевич. Председатель СК подчеркнул, что у следствия нет сомнений в том, что эта квалификация правильная, совокупность собранных доказательств подтверждает вину в полном объеме.

Он напомнил, что на первоначальном этапе следствие рассматривало три версии: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства. В связи с чем фигурантам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщалось, после предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича Следственный комитет объявил о завершении предварительного расследования и передаче материалов дела для ознакомления матери погибшего Светлане Коржич и обвиняемым. После изучения материалов уголовного дела (а они составляют более 30 томов) по ходатайству женщины проводились дополнительные следственные действия. Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуранты дела Коржича признали фактическую сторону предъявленного обвинения. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель...
 
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