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В пособии допустили досадную опечатку: страну назвали «Республикик Блераусь»
План-конспект ПДД выпущен в 2018 году в Минске.
В популярной книжке, которую читают многие из тех, кто учится в автошколах, заметили досадную опечатку. Она не помешает получить водительское удостоверение - большинство наверняка даже не видели ее, потому что не читают, что написано на форзаце. Но все же обидно - опечатка в названии страны.
Итак, читаем: «Источник получения информации - Национальный реестр правовых актов, (…), эталонный банк данных правовой информации Республикик Блераусь»,
План-конспект ПДД выпущен в 2018 году в Минске тиражом в несколько тысяч экземпляров.
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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План-конспект ПДД выпущен в 2018 году в Минске.
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