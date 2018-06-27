В пособии допустили досадную опечатку: страну назвали «Республикик Блераусь»

В популярной книжке, которую читают многие из тех, кто учится в автошколах, заметили досадную опечатку. Она не помешает получить водительское удостоверение - большинство наверняка даже не видели ее, потому что не читают, что написано на форзаце. Но все же обидно - опечатка в названии страны.





отмечает kp.by Итак, читаем: «Источник получения информации - Национальный реестр правовых актов, (…), эталонный банк данных правовой информации Республикик Блераусь»,kp.by













План-конспект ПДД выпущен в 2018 году в Минске тиражом в несколько тысяч экземпляров.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ



