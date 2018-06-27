Врачи определили самую онкоопасную профессию

передает Oxu.Az, результаты исследования обнародованы на страницах издания Environmental Health. КакOxu.Az, результаты исследования обнародованы на страницах издания Environmental Health.





Исследователи сравнили информацию о здоровье более пяти тысяч бортпроводников и почти трех тысяч мужчин и женщин со сходным экономическим статусом. Обнаружилось, что вероятность развития рака груди, матки, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и других видов рака у сотрудников летных экипажей больше.





В частности, в случае с раком груди у бортпроводников уровень заболеваемости составил 3,4%, у группы населения, с которой их сравнивали, - 2,3%. Отмечается, что для многодетных или, наоборот, бездетных сотрудниц риск рака груди растет по мере увеличения стажа.





В Школе общественного здоровья такие итоги объясняют профессиональными особенностями работы: например, бортпроводники подвергаются ионизирующему облучению на больших высотах. Другой фактор - сбой в работе циркадных ритмов из-за ненормированных рабочих дней.





Исследователи особо отмечают, что в США риск для экипажей самолетов выше, чем в Европе.





«В ЕС уровень радиации, которому подвергается экипаж, фиксируется и график работ формируется таким образом, чтобы свести к минимуму дозу облучения, особенно для беременных сотрудниц. В США такого нет», - сообщила изданию Business Insider один из авторов работы Ирина Мордюкович, добавив, что такие результаты «ошеломляют», особенно если принять во внимание то, что в числе участников исследуемой группы населения было мало курящих и людей с избыточным весом.









Мордюкович подчеркивает, что бортпроводники могут принимать определенные меры, помогающие снизить риск, - в частности, защищаться от ультрафиолетового излучения с помощью специального крема, а также нормально высыпаться в выходные, питаться здоровой пищей и заниматься спортом.



