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Врачи определили самую онкоопасную профессию

28.06.2018 19:15 — Разное | Партизан  
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У бортпроводников выше риск развития нескольких видов рака, чем у людей других профессий. К соответствующему заключению пришли эксперты Школы общественного здоровья при Гарвардском университете.

Как передает Oxu.Az, результаты исследования обнародованы на страницах издания Environmental Health.

Исследователи сравнили информацию о здоровье более пяти тысяч бортпроводников и почти трех тысяч мужчин и женщин со сходным экономическим статусом. Обнаружилось, что вероятность развития рака груди, матки, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и других видов рака у сотрудников летных экипажей больше.

В частности, в случае с раком груди у бортпроводников уровень заболеваемости составил 3,4%, у группы населения, с которой их сравнивали, - 2,3%. Отмечается, что для многодетных или, наоборот, бездетных сотрудниц риск рака груди растет по мере увеличения стажа.

В Школе общественного здоровья такие итоги объясняют профессиональными особенностями работы: например, бортпроводники подвергаются ионизирующему облучению на больших высотах. Другой фактор - сбой в работе циркадных ритмов из-за ненормированных рабочих дней.

Исследователи особо отмечают, что в США риск для экипажей самолетов выше, чем в Европе.

«В ЕС уровень радиации, которому подвергается экипаж, фиксируется и график работ формируется таким образом, чтобы свести к минимуму дозу облучения, особенно для беременных сотрудниц. В США такого нет», - сообщила изданию Business Insider один из авторов работы Ирина Мордюкович, добавив, что такие результаты «ошеломляют», особенно если принять во внимание то, что в числе участников исследуемой группы населения было мало курящих и людей с избыточным весом.


Мордюкович подчеркивает, что бортпроводники могут принимать определенные меры, помогающие снизить риск, - в частности, защищаться от ультрафиолетового излучения с помощью специального крема, а также нормально высыпаться в выходные, питаться здоровой пищей и заниматься спортом.


 
 
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У бортпроводников выше риск развития нескольких видов рака, чем у людей других профессий. К соответствующему заключению пришли эксперты Школы общественного...
 
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