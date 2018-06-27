Соболенко вышла в полуфинал турнира в Истборне









Фото: twitter.com/wta





сообщает Еврорадио. Арина Соболенко победила Каролину Плишкову из Чехии и вышла в полуфинал теннисного турнира в Истборне. Белоруска обыграла седьмую ракетку мира (и бывшую первую ракетку мира) в трех сетах — 6:3, 2:6, 7:6. Таким образом Соболенко одержала очередную победу над теннисисткой из топ-15, ранее были обыграны Юлия Гёргес из Германии (13-я ракетка мира) и Элизе Мертенс из Бельгии (15-я ракетка мира),Еврорадио.





29 июня в полуфинале Соболенко сыграет в Агнешкой Радваньской из Польши, 31-й ракеткой мира.





Уже в понедельник Арина Соболенко, 45-я ракетка мира, существенно улучшит свое положение в рейтинге WTA.



