Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам лишения свободы

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Нападение на Гелашвили произошло в 2005 году. Сотрудники МВД остановили машину чиновника и избили его. Гелашвили с тяжелыми травмами попал в больницу. Впоследствии он заявлял, что Саакашвили, которого Гелашвили обвинил в аморальных поступках и захвате его недвижимости, лично организовал покушение на него.





Саакашвили ранее был заочно приговорен в Грузии к трем годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству банковского служащего Сандро Гиргвлиани в 2006 году.









Саакашвили несколько лет живет за пределами Грузии.



