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Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам лишения свободы
Тбилисский городской суд заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили, сообщает Интерфакс.
Фото: Reuters
Нападение на Гелашвили произошло в 2005 году. Сотрудники МВД остановили машину чиновника и избили его. Гелашвили с тяжелыми травмами попал в больницу. Впоследствии он заявлял, что Саакашвили, которого Гелашвили обвинил в аморальных поступках и захвате его недвижимости, лично организовал покушение на него.
Саакашвили ранее был заочно приговорен в Грузии к трем годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству банковского служащего Сандро Гиргвлиани в 2006 году.
Саакашвили несколько лет живет за пределами Грузии.
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Тбилисский городской суд заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в организации...
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