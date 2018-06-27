Брали в долг по 100 тысяч, 180 тысяч, 300 тысяч у.е. Суд по делу бывших учредителей дилера Suzuki продолжается

пишет abw.by Заявлено, что от их преступных действий пострадало 78 человек, общий ущерб нанесен на сумму свыше 2,6 млн рублей,abw.by





На прошлом заседании адвокаты обвиняемых поочередно заявляли ходатайства об изменении меры пресечения для своих подзащитных, но оба ходатайства были отклонены. В этот раз люди были настроены недоброжелательно: не знают, что еще "выкинет" защита. "Теперь ждем вызов "скорой" прямо в зал суда", - мрачно шутит кто-то из потерпевших. Меж тем адвокаты обвиняемых уже не улыбаются лучезарно на камеру, а, увидев нацеленный на них объектив, сердито демонстрируют спины.













Государственный обвинитель начинает допрос Александра Яблонского. В деле помимо несостоявшихся покупателей автомобилей Suzuki фигурирует более десятка заимодавцев - тех, кто понадеялся на честность и порядочность руководителей ООО "Белавтоконтинент" и ссудил им крупные суммы "на развитие организации". Суммы озвучиваются большие, некоторые - просто фантастические для большинства белорусов: 100 тысяч, 180 тысяч, 300 тысяч у.е.





С большинством потерпевших Яблонский-старший имел доверительные дружеские отношения. Схема была стандартной: обвиняемый инициировал заём, люди, по его словам, с удовольствием соглашались. Процент за пользование денежными средствами устанавливался разный: от 24 до 36% годовых. Деньги принимались, как правило, в несколько этапов, на все составлялся общий договор займа, по каждому случаю писалась расписка. На вопросы прокурора Александр Яблонский отвечал монотонно: да, они мне доверяли. Да, деньги брал для закупки автомобилей и строительства дилерского центра. Да, отдавать собирался из будущей прибыли предприятия. Какую цель преследовал? Добиться продаж примерно 800 автомобилей в год.





Где деньги?





По словам обвиняемого, ООО "Белавтоконтинент" в период с 2010-го до конца 2013 года переживало не самые лучшие времена: то предприятию не хватало оборотных средств вследствие низких продаж, то шло строительство дилерского центра, то поставки автомобилей были ничтожно малы.





Однако и с постоянным привлечением займов положение "Белавтоконтинента" отчего-то не улучшалось. Обвиняемый брал у людей деньги, иногда частично возвращал, но корабль предприятия по-прежнему беспомощно дрейфовал в волнах застоя. Куда уходили деньги? По словам обвиняемого, на закупку автомобилей. И на ежемесячные выплаты по процентам заимодавцам. При этом десятки покупателей, внесших за новые автомобили стопроцентную предоплату, своих машин так и не увидели. Ну а после смены руководства предприятия (в мае 2014-го должность директора принял Денис Яблонский) заимодавцы не увидели и процентов: Яблонский-старший умыл руки, заявив, что он занимается нынче только консультационной деятельностью на предприятии, к денежным средствам доступа больше не имеет, а значит, и спрос с него невелик.

Допрос обвиняемого прерывает судья Виталий Семенов:





- Вы на вопросы прокурора даете взаимоисключающие ответы, я у себя пометил. Какая вообще была выручка "Белавтоконтинента"?





- В среднем 2-3 тысячи была прибыль.





- Вы пытались посчитать, сколько вы в 2012 году взяли в долг под проценты?





- Да.





- Это огромная сумма, почти два миллиона долларов. Как вы рассчитывали ее отдавать?





- Из будущей прибыли предприятия.





Судья меняет курс вопросов:





- В чем была вынужденная необходимость смены директора?





- Потому что мои кредиторы подали все в суд, у меня было очень мало времени, и по решению учредителей было принято решение о смене руководителя.





- Почему не возвращаете деньги?





- Так я же не работаю сейчас.





- Вы не поняли. Почему не возвращаете свои деньги у "Белавтоконтинента"? Это же ваши деньги!





- Это означало бы полностью похоронить предприятие.





- Но вы же не имеете отношения к предприятию, я не могу понять логику!





- Новое руководство сказало подождать…

Следом вопросы обвиняемому задает защита, и тут выясняется интересное: по информации, предоставленной суду Александром Беловым, адвокатом одного из потерпевших, адвокатское бюро "Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ", представитель которого Александр Филипишин защищает нынче интересы обвиняемых в суде, является… одним из кредиторов ООО "Белавтоконтинент". Заявлять отвод адвоката Филипишина Александр Белов не стал.





Также стало известно, что за подписью некоего Кожакина, гражданина РФ, от знакомства с которым Александр Яблонский всячески открещивался, проходил ряд документов ООО "Белавтоконтинент" в 2014-2016 гг., что подтверждено почерковедческой экспертизой.





Сейчас денег ни у Александра Яблонского, ни у "Белавтоконтинента", чьим кредитором выступил Яблонский (чужими по факту деньгами), на счетах нет. Куда делись почти два миллиона долларов, обвиняемый внятного ответа так и не дал.





"Людям без экономического образования в бизнесе делать нечего!"





Суд приступает к допросу потерпевших.





Сергей Прохорчик, генеральный директор страховой компании "Кентавр", на заседание пришел с опозданием. На вопросы государственного обвинителя отвечает уверенно, не колеблясь ни секунды.





Потерпевший сообщил, что с обвиняемым Александром Яблонским он знаком с 2005-2006 года, что тот являлся его агентом и что он в свое время приобрел в ООО "Белавтоконтинент" пять автомобилей. Денег, как выяснилось, обвиняемый просил у него и раньше, еще в 2014 году, но тот ему регулярно отказывал. Однако когда Александр Яблонский очередной раз попросил у него в долг уже существенно меньшую сумму, сдался: "Он пришел, надавил на жалость, сказал, что надо рассчитаться с кредиторами, что судебные исполнители выносят вещи, у семьи стресс, жена переживает и т.д. Человек он очень обаятельный, жалко стало, дал денег".





При этом Сергей понимал, что долг 7 тысяч долларов Яблонский в оговоренные три дня ему не вернет. Поэтому договорились о возврате долга через месяц. Но и спустя месяц мужчина свои деньги не получил. Долг ему обвиняемый отдавал частями целый год, вернул только 2,5 тыс. долларов, ещё 4,5 тыс. остался должен. Объяснения, почему он не может вернуть долг, Сергею были не сильно-то и нужны. Друзьями, по его словам, они никогда не были, чай-кофе вместе не пили, ну а как деловой партнер он его устраивал. На каверзный вопрос защиты обвиняемого, значит ли это, что Александр Яблонский - хороший человек, не ведется: да, впечатление производил положительное, но ответственности за поступки это с него не снимает. В заключение мужчина добавил: "Людям с отсутствием экономического образования в бизнесе делать нечего! Александр Анатольевич желаемое выдавал за действительное. Все доходы у него уходили на обслуживание этих долгов, сочувствую, конечно, но сам виноват".





"Моя жена серьезно заболела, а он не отдавал деньги"





А вот потерпевшие Владимир Зенько и Игорь Дорум "попали" на куда более крупные суммы. В общей сложности они заняли Александру Яблонскому по 130 тыс. долларов каждый. Отвечая на вопросы прокурора, Владимир Зенько старается не нервничать: после перенесенной операции на сердце любые переживания опасны не только для его здоровья, но и для жизни. Он сообщил, что, как и для многих из потерпевших, обвиняемый был ему другом, поэтому он и раскрыл так охотно кошелек. В настоящий момент Яблонский-старший должен ему 100 тыс. долларов из 130 тысяч, но деньги, как говорит потерпевший, не главное.





Игорю Доруму допрос дается тяжело Положение Игоря осложнено тем, что его супруга серьезно больна, врачи обнаружили у нее онкологическое заболевание. Узнав о диагнозе жены, Игорь попросил Александра вернуть долг, тем более что с возвратом тот и так сильно затянул.





Как настоящий друг, он предлагал альтернативное решение: поставить в "Белавтоконтинент" толкового управленца, заодно чтобы заимодавцы смогли отслеживать денежные потоки, но получил жесткий отказ. "Он же прекрасно понимал ситуацию, - с болью в голосе говорит Игорь, - что моя жена больна, что мне нужны мои деньги! Но ничего не сделал для того, чтобы это исправить. Чего я не могу ему простить, так это того, что он убил во мне веру в людей, я перестал помогать людям".









В настоящий момент супруга Игоря Дорума все еще болеет, хотя, по словам друга семьи Сергея Стесика, ей немного лучше. Тем не менее женщина по-прежнему нуждается в дорогостоящем лечении.





Допрос Яблонского-младшего и оставшихся потерпевших состоится 29 июня.



