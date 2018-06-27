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Мексиканцы отблагодарили корейцев за победу на ЧМ по футболу
Мексиканский производитель пива выразил благодарность футболистам сборной Южной Кореи за победу над Германией (2:0) на чемпионате мира—2018.
Этот результат позволил сборной Мексики выйти в 1/8 финала турнира.
Производитель алкогольных напитков доставил несколько десятков ящиков своего пива в посольство Южной Кореи в Вашингтоне,
Мексиканцы в 1/8 финала чемпионата мира—2018 сыграют с командой Бразилии, а команды Южной Кореи и Германии выйти из группы не смогли.
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Мексиканский производитель пива выразил благодарность футболистам сборной Южной Кореи за победу над Германией (2:0) на чемпионате мира—2018.
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