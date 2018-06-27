Выбираем клей для плитки



Ремонтные работы тесно связаны с выбором строительных материалов. Если опытным мастерам в этом вопросе разобраться очень просто, людям, которые ранее не сталкивались с ремонтом, тяжело сделать выбор. В этой статье разберемся с тем, какие бывают виды плиточного клея и какой из них выбрать.

Чем руководствоваться при выборе клея для плитки?





Мастерам известно, что не существует универсального клея для плитки. Выбор делают, отталкиваясь от размеров плитки, ее состава; типа самой поверхности, условий, где будет происходить укладка плитки .

Основа клея — смесь цемента и песка, к которым добавляют пластификаторы и другие вспомогательные компоненты. Клей классифицируют по структуре: паста (мастика) или сухие смеси. Последние встречаются в продаже чаще.

Основные типы составов





Выделяют следующие виды плиточного клея:

на основе цемента;

эпоксидные;

дисперсионные.

Рассмотрим каждый вид подробнее.

Классическим считается плиточный клей на основе цемента. Выпускается как сухая смесь. Плюс такого решения — невысокая цена. Состав для склеивания плитки готовят самостоятельно, доводя его до нужной консистенции. Если дополнительно использовать добавки, то можно сделать клей, который будет подходить под любые условия эксплуатации. Со смесью на основе цемента просто работать.

Эпоксидные клеевые смеси для плитки основаны на нескольких составляющих. Обычно присутствует добавление эпоксидно-полиуретановых смол, органики, инертных наполнителей. Там присутствуют катализаторы на основе органики. Результат — смесь с уникальными свойствами. Она гарантирует первоклассное скрепление плитки с поверхностью, ей не страшны морозы, отмечается высокая степень влажности, температурные перепады. К недостаткам клеящего состава относят высокую цену. Применение эпоксидного клея оправдано в помещениях с максимальным уровнем нагрузки — в аэропортах, станциях метро, цехах.

Основу дисперсионного плиточного клея составляют синтетические смолы, органические добавки, инертные наполнители. Стоимость смеси меньше, чем эпоксидных, но дороже цементных. Достоинство — высокий уровень пластичности, поэтому применяется в случаях необходимости выполнения укладки плитки на движущееся основание. Состав выпускается в готовом к эксплуатации виде, он быстро фиксируется и сохнет.

Особняком стоит еще один вид клея — жидкие гвозди на полимерной основе и синтетическом каучуке. Жидкие гвозди на неопреновой основе один из самых надежных составов: ему не страшна влага, но внутри помещений он не может использоваться из-за содержания токсичных веществ и неприятного запаха. Более популярны составы на водной основе, но они не подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью, а подходят для реставрации покрытия.

Условия эксплуатации





Важный критерий при выборе вида плиточного клея — материал и форма плитки. Чем больше размер изделия, тем более надежным должен быть клей. Обязательно учитываются параметры адгезии, о которых можно узнать из упаковки. Чем больше влажность помещения, тем выше выбирают степень адгезии.

Ремонт внутри и снаружи нуждается в разных составах. Для наружных работ выбирают морозостойкий плиточный клей, устойчивый к изменениям погоды. По условиям эксплуатации выделяют несколько видов клея.

Группа С1 — адгезия 0,5 МПа: применяются во влажных, сухих помещениях.

Группа С2 — улучшенные составы, адгезия 1 МПа: высокий уровень эластичности, стойкость к температурным перепадам.

Составы специального предназначения со специфическими свойствами, например, термостойкие.

В ванную обязательно выбирают влагостойкие составы, желательно наличие фунгицидных свойств для противостояния плесени, грибку. Допускается применение быстросохнущих смесей, которые схватываются в течение 4-5 часов.

Тип поверхности





Бывают простые основания: бетонные, кирпичные и другие твердые поверхности. Для укладки плитки в таком случае выбирают обычные цементные клеи. К сложным основаниям относят те, что поддаются деформации:гипсокартон, стекло. Рекомендуют покупать дисперсионный или эпоксидный состав.

Виды плиточного клея позволяют подобрать вариант под любую поверхность и сделать процесс укладки плитки простым и легким. Магазины, где в широком ассортименте представлен клей для плитки, вы найдете в каталоге TAM.BY .