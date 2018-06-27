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Уголовное дело о гибели Александра Коржича направлено в прокуратуру
Новости Беларуси. Следственным комитетом принято решение о передаче уголовного дела о гибели в Печах солдата Александра Коржича прокурору для направления в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое заявление сделал 28 июня председатель СК Иван Носкевич. Ранее комитет объявлял о завершении предварительного расследования. Было предъявлено окончательное обвинение трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича. Материалы дела передали для ознакомления. После изучения 30 томов уголовного дела по ходатайству матери Александра проводились дополнительные следственные действия.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Тело военнослужащего было обнаружено на территории воинской части в Борисовском районе осенью 2017 года. Следствие разрабатывало три основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство.
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Новости Беларуси. Следственным комитетом принято решение о передаче уголовного дела о гибели в Печах солдата Александра Коржича прокурору для направления в суд,...
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