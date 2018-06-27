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«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод
Новости Беларуси. Поделиться опытом и найти деловые контакты. Фермеры из Украины знакомятся с белорусскими традициями в выращивании ягод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект реализуется по программе территориального сотрудничества стран Восточного партнерства. Гости посетили одно из ведущих фермерских хозяйств Брестского района.
Александр Самолюк в сельском хозяйстве новичок. Два года назад на Полесье в Ровенской области мужчина начал заниматься малиной и земляникой. В планах еще и голубика. Север Украины для этой культуры место идеальное. Но опыта пока нет. За ним и пожаловал – к соседям.
Александр Самолюк, фермер (Украина):
Белорусские традиции и технологии выращивания ягод, в частности голубики, фермеры из Украины начали перенимать не так давно. Это по сути первые шаги.
Петр Скрипчук, профессор Национального университета водного хозяйства и природопользования:
И это не удивительно. Александр Березин в экологически чистых ягодах знает толк. На встрече фермер выступает в качестве эксперта. Ведь свой первый куст посадил больше 15 лет назад. Поэтому есть что показать.
Петр Бутрим, СТВ:
Плантации черной ягоды в Брестском районе простираются на десятки гектар, а аппетиты в ягодном бизнесе с годами здесь только растут.
Александр Березин, фермер:
Но не все так гладко. Почти всю белорусскую ягоду фермеры продают в Россию. Освоить западные рынки сбыта можно при одном важном условии – перехода на сугубо органические технологии.
Сергей Тыновец, научный сотрудник Полесского государственного университета:
А вот грамотно выращивать органические клубнику, малину и другие ягоды белорусы будут у коллег из Украины Обоюдный интерес очевиден.
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«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод
Новости Беларуси. Поделиться опытом и найти деловые контакты. Фермеры из Украины знакомятся с белорусскими традициями в выращивании ягод, сообщили в программе...
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