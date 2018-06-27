Захарченко собирается на выборы главы ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о том, что будет участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году.

"Иду на выборы... Выборы всем необходимы даже в условиях военного положения. Это лишний раз покажет, что мы самостоятельные. И пускай мировое сообщество видит, что люди подтвердили результаты референдума", - сказал А.Захарченко он в ходе "прямой линии".