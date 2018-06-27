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Захарченко собирается на выборы главы ДНР
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о том, что будет участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году.
"Иду на выборы... Выборы всем необходимы даже в условиях военного положения. Это лишний раз покажет, что мы самостоятельные. И пускай мировое сообщество видит, что люди подтвердили результаты референдума", - сказал А.Захарченко он в ходе "прямой линии".
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о том, что будет участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году. "Иду на выборы......
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