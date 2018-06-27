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Как будут работать поликлиники и больницы 1-3 июля?
Министерство здравоохранения Беларуси определило график работу медицинских учреждений и организаций в выходные и праздничные дни в начале июля 2018 года.
График работы больничных организаций здравоохранения:
1 июля по графику выходного дня;
2 июля по графику рабочего дня;
3 июля по графику работы в праздничный день;
7 июля по графику работы в субботний день;
График работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных, медицинской техники, особого типа и иных:
1 июля по графику выходного дня;
2 июля по графику работы в субботний день;
3 июля по графику работы в праздничный день;
7 июля по графику рабочего дня;
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Министерство здравоохранения Беларуси определило график работу медицинских учреждений и организаций в выходные и праздничные дни в начале июля 2018 года. График...
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