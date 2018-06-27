Как будут работать поликлиники и больницы 1-3 июля?

Министерство здравоохранения Беларуси определило график работу медицинских учреждений и организаций в выходные и праздничные дни в начале июля 2018 года.

График работы больничных организаций здравоохранения:

1 июля по графику выходного дня;

2 июля по графику рабочего дня;

3 июля по графику работы в праздничный день;

7 июля по графику работы в субботний день;

График работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных, медицинской техники, особого типа и иных:

1 июля по графику выходного дня;

2 июля по графику работы в субботний день;

3 июля по графику работы в праздничный день;

7 июля по графику рабочего дня;