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Как будут работать поликлиники и больницы 1-3 июля?

28.06.2018 20:05 — Разное | Интерфакс  
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Министерство здравоохранения Беларуси определило график работу медицинских учреждений и организаций в выходные и праздничные дни в начале июля 2018 года.

График работы больничных организаций здравоохранения:

1 июля по графику выходного дня;

2 июля по графику рабочего дня;

3 июля по графику работы в праздничный день;

7 июля по графику работы в субботний день;

График работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных, медицинской техники, особого типа и иных:

1 июля по графику выходного дня;

2 июля по графику работы в субботний день;

3 июля по графику работы в праздничный день;

7 июля по графику рабочего дня;

 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси определило график работу медицинских учреждений и организаций в выходные и праздничные дни в начале июля 2018 года. График...
 
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