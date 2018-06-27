Глава КГБ пообещал предоставить общественности новые подробности дела о коррупции в сфере здравоохранения

Комитет госбезопасности Беларуси продолжает работу по уголовному делу о коррупции в сфере здравоохранения, дополнительная информация будет предоставляться общественности по мере возможности, сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик журналистам в четверг в Минске.

"Естественно, что то, что было, как и обещано, представлено общественности, не носит исчерпывающего характера. Информация будет дополняться и по мере возможности мы будем ее представлять", - сказал В.Вакульчик.

По его словам, в настоящее время "вся работа и следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия направлены, как и предусмотрено законодательством, на всестороннее разбирательство по всем этим материалам".

Как полагает В.Вакульчик, это займет два-три месяца, "в лучшем случае, потому что объем работы у следователей очень большой".

Ранее в КГБ сообщили о пресечении коррупционной схемы при закупке медицинского оборудования. За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 "Получение взятки", 431 "Дача взятки" и 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего - более 50 человек.

Должностные лица получали взятки за решение вопросов, входивших в их компетенцию, при этом разовые незаконные вознаграждения доходили до $10 тыс., а отдельным должностным лицам — до $350 тыс. В результате преступной схемы стоимость лекарств и оборудования завышалась на 10-60%, в отдельных случаях на 100%, а сверхприбыли, получаемые в том числе из-за уклонения от уплаты налогов, переводились на счета юридических лиц в ЮАР, Гонконге (КНР), Литве, Латвии, России и других странах.