Беларусь рассчитывает, что встреча Путина и Трампа положит конец конфронтации в регионе

Беларусь надеется, что запланированная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина остановит раскручивание спирали конфронтации в регионе, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.

“К сожалению, конфронтация - это то как мы можем охарактеризовать состояние дел на европейском контексте. Именно поэтому у нас большие надежды на предстоящую встречу президентов США и России трампа и путина, которая должна состоятся в Хельсинки 16 июля”, сказал О.Кравченко в четверг в Минске.

Замминистра подчеркнул, что “пришло время найти пути, чтобы остановить раскручивание спирали конфронтации”.

Как сообщалось, первая встреча президентов США и России пройдет 16 июля в Хельсинки.