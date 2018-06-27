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Беларусь рассчитывает, что встреча Путина и Трампа положит конец конфронтации в регионе
Беларусь надеется, что запланированная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина остановит раскручивание спирали конфронтации в регионе, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.
“К сожалению, конфронтация - это то как мы можем охарактеризовать состояние дел на европейском контексте. Именно поэтому у нас большие надежды на предстоящую встречу президентов США и России трампа и путина, которая должна состоятся в Хельсинки 16 июля”, сказал О.Кравченко в четверг в Минске.
Замминистра подчеркнул, что “пришло время найти пути, чтобы остановить раскручивание спирали конфронтации”.
Как сообщалось, первая встреча президентов США и России пройдет 16 июля в Хельсинки.
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Беларусь надеется, что запланированная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина остановит раскручивание спирали конфронтации в...
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