Сборные Колумбии и Японии вышли в плей-офф ЧМ-2018 по футболу

Группа Н делегировала в 1/8 финала чемпионата мира-2018 в России сборные Колумбии и Японии.

В матче третьего тура группового этапа в Самаре Колумбия нанесла поражение сборной Сенегала со счетом 1:0. Автором победного гола, состоявшегося на 74-й минуте, стал Ерри Мина.

В другом матче группы Япония в Волгограде уступила со счетом 0:1 (на 59-й минуте отличился Ян Беднарек) Польше, но это не помешало ей войти в число участников плей-офф.

Турнирная таблица в группе выглядит так: 1.Колумбия (6 очков), 2.Япония (4), 3.Сенегал (4), 4.Польша (3). Япония и Сенегал финишировали на групповом этапе с идентичными показателями: азиатская сборная прошла дальше по принципу Fair Play: игроки команды получили меньше желтых карточек и удалений.