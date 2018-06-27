«Пробки нам даны, чтобы мирное небо рассматривать». О чем думают минчане, попавшие в заторы из-за репетиции парада

Сегодня в Минске проходит вторая репетиция парада. В следующий (и последний) раз в этом году танки в городе окажутся только на 3 июля. Колонна начинает собираться в 18 часов и проедет через полгорода в самый центр. Так что в город вообще лучше не ехать, если есть такая возможность. Рабочий день, люди возвращаются домой, а мост через Свислочь на Машерова – и так одно из самых загруженных мест столицы – уже перекрыт. На всех окрестных улицах собрались огромные пробки. Яндекс говорит, что машины ползут, скорость движения – три километра в час.

На прошлой репетиции мы смотрели , что постят минчане в Инстраграм. А теперь решили узнать, что думают водители в пробках. Спойлер: водители злые, а некоторые даже не знали про то, что сегодня будет горячо.