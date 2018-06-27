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«Пробки нам даны, чтобы мирное небо рассматривать». О чем думают минчане, попавшие в заторы из-за репетиции парада
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Сегодня в Минске проходит вторая репетиция парада. В следующий (и последний) раз в этом году танки в городе окажутся только на 3 июля. Колонна начинает собираться в 18 часов и проедет через полгорода в самый центр. Так что в город вообще лучше не ехать, если есть такая возможность. Рабочий день, люди возвращаются домой, а мост через Свислочь на Машерова – и так одно из самых загруженных мест столицы – уже перекрыт. На всех окрестных улицах собрались огромные пробки. Яндекс говорит, что машины ползут, скорость движения – три километра в час.
На прошлой репетиции мы
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«Пробки нам даны, чтобы мирное небо рассматривать». О чем думают минчане, попавшие в заторы из-за репетиции парада
Сегодня в Минске проходит вторая репетиция парада. В следующий (и последний) раз в этом году танки в городе окажутся только на 3 июля. Колонна начинает собираться в...
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