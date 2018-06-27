В калужском зоопарке родился кенгурёнок-альбинос. Его назвали Пломбиром (ФОТО)

В зоопарке Калуги у пары кенгуру родился малыш. Несмотря на то, что детёныш появился на свет ещё в феврале, покидать сумку мамы и показываться на глаза посетителям он начал только сейчас.

Оказалось, что кенгурёнок не рыже-серый, а белый. Работники зоопарка установили, что это мальчик, и попросили читателей своей страницы в соцсетях помочь выбрать крохе имя. На голосование вынесли три варианта: Пломбир, Снежок и Беляш. 55% подписчиков проголосовало за первый вариант.