Марадона назначил награду за информацию о блогере, который распространил сообщения о его смерти

Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла объявил, что футболист поручил ему найти автора разошедшихся по WhatsApp аудиороликов, в которых неизвестный рассказывает о смерти Марадоны.



Фото: facebook.com/DiegoMaradonaOficial

— Я только что поговорил со своими сотрудниками в Буэнос-Айресе и поручил им объявить о назначении награды в 300 тысяч песо (около 10,8 тысяч доларов) тому, кто представит точную информацию об авторе этих записей, — рассказал Морла аргентинской газете Clarin .

Адвокат выразил надежду на то, что «экономический стимул» поможет найти того, кто стоит за этим «злодейством».

Марадона присутствовал на проходившем в Петербурге матче сборных Аргентины и Нигерии, закончившемся победой аргентинской команды. По окончании матча в СМИ появились сообщения, что Марадоне стало плохо и его пришлось госпитализировать. Появились и соответствующие видеоролики.

Одновременно с этим среди пользователей мессенджера WhatsApp начали распространяться аудиоролики, в которых говорящий на испанском языке с аргентинским акцентом человек рассказывает, что у Марадоны случился сердечный приступ и врачи не смогли его спасти. По словам адвоката, слухи о смерти футболиста шокировали его родных и друзей по всему миру.

— Мы не можем оставлять подобное безнаказанным, — добавил Морла, по словам которого самое отвратительное в случившемся то, что Марадону «убил» именно аргентинец.

Сам Марадона после матча написал на своей странице в Facebook, что у него просто разболелись голова и шея , но госпитализирован он не был.