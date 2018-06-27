Самый опасный в мире серпантин откроют для туристов в Турции

Всемирно известный серпантин Деребаши на северо-востоке Турции, который часто называют самой опасной дорогой в мире, вскоре станет доступен для туристов.

Дорога, которая находится на высоте 3500 метров, является кратчайшим путём между Байбуртом и Трабзоном. Зимой здесь бывают туманы, гололёд, камнепады и сход лавин, из-за чего власти закрывают движение на полгода. Серпантин имеет 13 крутых поворотов. Его иногда сравнивают с печально известной «Дорогой смерти» в Боливии.

Власти региона уже ведут работу по созданию туристической инфраструктуры. Они убеждены, что серпантин привлечёт много иностранцев и оставит неизгладимые впечатления даже у самых заядлых путешественников.