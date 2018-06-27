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Национальный аэропорт Минск стал титульным партнером НФК "Крумкачы"
НФК «Крумкачы»
Соглашение было заключено до конца сезона-2018, однако стороны не скрывают, что могут продолжить партнерские отношения и в следующем году. Логотип нового партнера будет размещен на майках футболистов над игровыми номерами.
— Слоган нашего аэропорта — «Кратчайший путь к мечте!» — похож на историю команды «Крумкачы». Ребята в свое время показали, что нет ничего невозможного и можно обыграть любого соперника, а теперь снова штурмуют высоты белорусского футбола. Мы ценим это желание и стремление к победам! — отметил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Виктор Палей.
— Мы очень рады, что приобрели такого партнера, как самый главный аэропорт страны. Теперь будем «Ляцець высока і глядзець далека» вместе! — сказал соучредитель НФК «Крумкачы», музыкант с мировым именем Юрий Блинов.
После 10 туров НФК «Крумкачы» занимают 4-е место в чемпионате Беларуси по футболу среди команд второй лиги, отставая на 1 очко от второго места, которое дает право выступать со следующего сезона в первой лиге.
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НФК "Крумкачы" объявил о том, что титульным партнером клуба стал Национальный аэропорт "Минск".
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