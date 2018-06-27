ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Национальный аэропорт Минск стал титульным партнером НФК "Крумкачы"

28.06.2018 20:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

НФК «Крумкачы» объявил о том, что титульным партнером клуба стал Национальный аэропорт Минск.


Фото: krumka.by

Соглашение было заключено до конца сезона-2018, однако стороны не скрывают, что могут продолжить партнерские отношения и в следующем году. Логотип нового партнера будет размещен на майках футболистов над игровыми номерами.

— Слоган нашего аэропорта — «Кратчайший путь к мечте!» — похож на историю команды «Крумкачы». Ребята в свое время показали, что нет ничего невозможного и можно обыграть любого соперника, а теперь снова штурмуют высоты белорусского футбола. Мы ценим это желание и стремление к победам! — отметил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Виктор Палей.

— Мы очень рады, что приобрели такого партнера, как самый главный аэропорт страны. Теперь будем «Ляцець высока і глядзець далека» вместе! — сказал соучредитель НФК «Крумкачы», музыкант с мировым именем Юрий Блинов.


Фото: krumka.by

После 10 туров НФК «Крумкачы» занимают 4-е место в чемпионате Беларуси по футболу среди команд второй лиги, отставая на 1 очко от второго места, которое дает право выступать со следующего сезона в первой лиге.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НФК "Крумкачы" объявил о том, что титульным партнером клуба стал Национальный аэропорт "Минск".
 
Новости дня
Новости разные
 
Марадона назначил награду за информацию о блогере, который распространил сообщения о его смерти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика