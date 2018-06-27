|
Англия противостоит Бельгии в матче за первое место в группе. Онлайн
Для формирования сетки плей-офф осталось лишь узнать, как сыграют между собой лидеры группы G Англия и Бельгия.
В стартовых играх эти сборные без проблем разобрались с Панамой и Тунисом. Примечательно, что у них даже одинакая разница мячей (8:2). Англия опережает Бельгию, так как имеет на одну желтую карточку меньше.
Примечательно, что оба тренера выставили на игру резервные составы. Они боятся получить травму и… попасть на Бразилию в ¼ финала. А такая сетка возможна именно для команды, которая займет первое место в группе. Впрочем, уступивший сегодня встретится в 1/8 финала с Колумбией, что также не очень хороший варинат.
Опрос
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе встречи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для формирования сетки плей-офф осталось лишь узнать, как сыграют между собой лидеры группы G Англия и Бельгия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)