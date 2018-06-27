Англия противостоит Бельгии в матче за первое место в группе. Онлайн

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Для формирования сетки плей-офф осталось лишь узнать, как сыграют между собой лидеры группы G Англия и Бельгия.

В стартовых играх эти сборные без проблем разобрались с Панамой и Тунисом. Примечательно, что у них даже одинакая разница мячей (8:2). Англия опережает Бельгию, так как имеет на одну желтую карточку меньше.



Reuters

Примечательно, что оба тренера выставили на игру резервные составы. Они боятся получить травму и… попасть на Бразилию в ¼ финала. А такая сетка возможна именно для команды, которая займет первое место в группе. Впрочем, уступивший сегодня встретится в 1/8 финала с Колумбией, что также не очень хороший варинат.

Опрос Кто выйдет победителем в этом матче? Англия

Бельгия

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SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе встречи.

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