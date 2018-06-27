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Х Международный инвестиционный форум «Мельница успеха» пройдет в Могилеве 29-30 июня

28.06.2018 — Разное | Кировец  
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Х Международный инвестиционный форум «Мельница успеха» пройдет в Могилеве 29-30 июня

X Международный инвестиционный форум «Мельница успеха» пройдет в Могилеве 29-30 июня. На сей раз в город на Днепре съедутся более 500 участников из России, Китая, Японии, Румынии, Венгрии, Казахстана, Польши, Болгарии, Чехии, Литвы, Латвии, Франции, Великобритании, Бразилии, Кореи, Вьетнама и других стран.

По словам организаторов, по традиции главные мероприятия пройдут в спорткомплексе «Олимпиец», где развернется выставка-презентация инвестиционных и инновационных проектов региона. В первый день форума пройдет пленарное заседание, где руководители органов госуправления и  представители бизнес-сообщества обсудят состояние и перспективы межрегиональных связей и их влияние на привлечение инвестиций в экономику региона. После чего состоится торжественная церемония подписания протоколов о намерениях, договоров и соглашений и церемония награждения представителей Могилевщины, которые внесли существенный вклад в формирование положительного имиджа области в торговой, инвестиционной и культурной сферах.

В целях расширения взаимодействия науки и бизнеса в рамках форума пройдет научно-практическая конференция «Инновации – от науки к производству: успехи, проблемы, перспективы», цель которой – содействовать более широкому ознакомлению представителей промышленности и бизнеса с современными научными достижениями. Также будут работать международные секции с участием иностранных представителей по пяти направлениям: «Развитие интеграционных процессов в Союзном государстве», «Создание и развитие японо-белорусской промышленной зоны», «Реализация в Могилевской области проекта «Один пояс, один путь», «Сотрудничество с ЕС как один  из главных векторов внешней экономики» и «Перспективные  рынки – новые возможности для Могилевской области».

Во второй день участники форума посетят местные достопримечательности и примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города.

mogilev.sb.by

 

 
Теги: Могилев
 
 
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X Международный инвестиционный форум «Мельница успеха» пройдет в Могилеве 29-30 июня. На сей раз в город на Днепре съедутся более 500 участников из России,...
 
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