Молодой человек избил кондуктора в Витебске

В Витебске парень избил кондуктора. ЧП произошло 23 июня.

Около 18 часов в салон троллейбуса, который отправлялся со Смоленского рынка, вошла компания из трёх девушек и 19-летнего молодого человека. Кондуктор попросил молодых людей предъявить проездные билеты или оплатить проезд. В ответ мужчина услышал ругань. После этого парень решил разобраться с кондуктором при помощи силы. Он ударил 50-летнего мужчину в лицо кулаком, а после – ногой в грудь.

Пользуясь тем, что троллейбус подъехал к следующей остановке, а водитель, не видя происходящего, открыл дверь, компания покинула общественный транспорт. Кондуктор позвонил в милицию и рассказал о произошедшем. Подозреваемого и всю его компанию задержали. Как оказалось, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».