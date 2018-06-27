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К экватору без "огня", или В ожидании сенсации. Анонс 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу

28.06.2018 21:00 — Разное | Tut.by  
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29 июня начнется очередной тур чемпионата Беларуси по футболу. Первенство подходит к экватору, лидеру ничто не угрожает (кроме самого лидера), а вся борьба разворачивается в борьбе за второе и третье место.


После безголевой ничьей в матче с «Шахтером» БАТЭ поедет в Минск к «Лучу». Фото: Александр Какшинский, ФК БАТЭ

Очередной тур не подарит нам ярких противостояний, но болельщики вправе ожидать неожиданных, а может, и сенсационных результатов. Откроет программу матч в Минске, где «Луч» примет БАТЭ и встреча в Гомеле, где «рыси» попробуют противостоять брестскому «Динамо», еврокубковые перспективы которых на будущий год туманны.

Игры пятницы, 29 июня.

«Луч» — БАТЭ. 18.45

ФК «Гомель» — «Динамо» (Брест). 20.45

30 июня тур продолжится тремя играми.

«Ислочь» — ФК «Слуцк». 16.45

«Торпедо-БелАЗ» — «Торпедо» (Минск). 18.45

«Неман» — ФК «Минск». 20.45

1 июля тур завершится еще тремя играми.

ФК «Городея» — ФК «Витебск». 16.45

«Динамо» (Минск) — «Днепр». 18.45

«Шахтер» — ФК «Смолевичи». 20.45

Положение в чемпионате перед 14-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 13 10 2 1 21 6 32
2 Динамо (Минск) 13 8 4 1 17 6 28
3 ФК Витебск 13 8 3 2 18 8 27
4 Шахтер 13 7 4 2 15 5 25
5 Неман 13 7 3 3 14 10 24
6 ФК Слуцк 13 6 3 4 16 10 21
7 Торпедо-БелАЗ 13 6 3 4 13 9 21
8 Динамо (Брест) 13 4 7 2 20 17 19
9 Ислочь 13 3 6 4 8 12 15
10 ФК Смолевичи 13 3 4 6 10 12 13
11 ФК Минск 13 2 4 7 13 17 10
12 ФК Гомель 13 2 4 7 6 14 10
13 Днепр 13 2 4 7 7 17 10
14 Торпедо (Минск) 13 2 4 7 6 17 10
15 Луч 13 2 3 8 9 22 9
16 ФК Городея 13 1 4 8 8 19 7
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Очередной тур не подарит нам ярких противостояний, но болельщики вправе ожидать неожиданных, а может, и сенсационных результатов.
 
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