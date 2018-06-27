29 июня начнется очередной тур чемпионата Беларуси по футболу . Первенство подходит к экватору, лидеру ничто не угрожает (кроме самого лидера), а вся борьба разворачивается в борьбе за второе и третье место.



После безголевой ничьей в матче с «Шахтером» БАТЭ поедет в Минск к «Лучу». Фото: Александр Какшинский, ФК БАТЭ

Очередной тур не подарит нам ярких противостояний, но болельщики вправе ожидать неожиданных, а может, и сенсационных результатов. Откроет программу матч в Минске, где «Луч» примет БАТЭ и встреча в Гомеле, где «рыси» попробуют противостоять брестскому «Динамо», еврокубковые перспективы которых на будущий год туманны.

Игры пятницы, 29 июня.

«Луч» — БАТЭ. 18.45

ФК «Гомель» — «Динамо» (Брест). 20.45

30 июня тур продолжится тремя играми.

«Ислочь» — ФК «Слуцк». 16.45

«Торпедо-БелАЗ» — «Торпедо» (Минск). 18.45

«Неман» — ФК «Минск». 20.45

1 июля тур завершится еще тремя играми.

ФК «Городея» — ФК «Витебск». 16.45

«Динамо» (Минск) — «Днепр». 18.45

«Шахтер» — ФК «Смолевичи». 20.45

Положение в чемпионате перед 14-м туром: