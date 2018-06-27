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К экватору без "огня", или В ожидании сенсации. Анонс 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу
29 июня начнется очередной тур
Очередной тур не подарит нам ярких противостояний, но болельщики вправе ожидать неожиданных, а может, и сенсационных результатов. Откроет программу матч в Минске, где «Луч» примет БАТЭ и встреча в Гомеле, где «рыси» попробуют противостоять брестскому «Динамо», еврокубковые перспективы которых на будущий год туманны.
Игры пятницы, 29 июня.
«Луч» — БАТЭ. 18.45
ФК «Гомель» — «Динамо» (Брест). 20.45
30 июня тур продолжится тремя играми.
«Ислочь» — ФК «Слуцк». 16.45
«Торпедо-БелАЗ» — «Торпедо» (Минск). 18.45
«Неман» — ФК «Минск». 20.45
1 июля тур завершится еще тремя играми.
ФК «Городея» — ФК «Витебск». 16.45
«Динамо» (Минск) — «Днепр». 18.45
«Шахтер» — ФК «Смолевичи». 20.45
Положение в чемпионате перед 14-м туром:
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Очередной тур не подарит нам ярких противостояний, но болельщики вправе ожидать неожиданных, а может, и сенсационных результатов.
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